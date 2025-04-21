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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:02
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Narkotik madde arama köpeği "Magnum"un desteğiyle yapılan çalışmada, 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli P.J. (40), S.A. (33), S.K. (42) ve J.S. (43) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan S.K. ile J.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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