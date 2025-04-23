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        Erzurum'da "temsili Büyükşehir Belediye Başkanı"ndan Gazze'ye destek için boykot çağrısı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği öğrenci, Gazze'ye destek için boykot çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:04
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        Erzurum'da "temsili Büyükşehir Belediye Başkanı"ndan Gazze'ye destek için boykot çağrısı
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği öğrenci, Gazze'ye destek için boykot çağrısında bulundu.

        Farabi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nazlı Aksoy, Sekmen'in Togg makam aracıyla evinden alınıp Büyükşehir Belediyesine getirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, çiçekle karşıladığı Aksoy'a bir süreliğine makam koltuğunu devretti.

        Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaparak, "Biz çocuklar bir çikolata ve dondurma yiyeceğiz diye orada binlerce çocuğun ölmesine neden olmamalıyız. Bunun için özel uygulamaları ve Türk malı olanları kullanabiliriz. Gazze ile ilgili güzel bir boykot uygulaması gerçekleştirip halkımın bunu kullanmasını sağlayacağım. Ayrıca, şu anda devam ettiğim okulun bahçesinde çocukların oynayabileceği güzel alan ve daha güvenli, güzel servis alanı istiyorum. Başkanlığımın süresinden sonra bu isteklerimin takibini yapacağım." dedi.

        Sekmen de Aksoy'u tebrik ederek, "Sevgili yavrularımız okullarına gidip gelirken, evlerinde bahçelerinde oynarken, Gazzeli çocuklar maalesef 1 yılı aşkın süredir bombalar altında, kimilerinin de anne, babası ve kardeşleri bombalar altında ölmüş. Aç susuz ve evleri yıkılmış, yatacak yerleri yok. Böyle bir konuyu gündeme getirdiğinizden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

        Telefonla görüntülü aradığı torunuyla Aksoy'u bir süre görüştüren Sekmen, ziyaret sonunda öğrenciye, ailesine ve öğretmenlerine hediye verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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