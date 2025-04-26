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        Erzurum'da sağlıkçılar sessiz yürüyüşlerini 76'ncı haftasında sürdürdü

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 76. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:55
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        Erzurum'da sağlıkçılar sessiz yürüyüşlerini 76'ncı haftasında sürdürdü
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        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 76. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

        Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Burada İsrail menşeli markaların isimlerinin yer aldığı kutularla boykot çağrısında bulunan katılımcılar adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını unutturmamak için toplandıklarını söyledi.

        Çiftçi, boykot çağrısında bulunarak, "Ben bir boykot neferiyim. Şu kanlı kutularda gördüğünüz markalar ve daha nicelerini hayatımdan çıkarmaya ant içtim." dedi.

        İsrail'in saldırılarını kınayan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Bizler 76 haftadır her cumartesi buraya geliyoruz. Bugün burada toplanmamızın amacı ise İsrailli teröristlere karşı yapabileceklerimizi hatırlatmaktır. Hangi dine, ırka ve siyasi görüşe sahip olursak olalım, insan olmanın gereğini yaparak soykırım karşısında yerimizi alalım."

        Daha sonra Çiftçi ile başka bir katılımcı, boykotu anlatan tiyatral bir gösteri sergiledi.

        Sessiz yürüyüş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

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