Besiciliği devlet desteğiyle ahırdan Avrupa standartlarında modern tesise taşıdı

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da yıllardır besicilik yapan 48 yaşındaki Osman Tanhaş, taş duvar ahırda yaptığı hayvancılığı, devletin hibe desteğiyle Avrupa standartlarında modern tesise taşıdı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa finanse edilen IPARD (Katılım öncesi yardım aracı) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kent odaklı göçün önlenmesi amacıyla girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Pasinler ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Üğümü Mahallesi'nde taş duvar ahırda hayvancılıkla uğraşan Osman Tanhaş, TKDK'ye 2021'de sunduğu projeyle yüzde 65 hibe desteği almaya hak kazandı.

Aldığı 123 bin 308 avro destekle 40 dönüm arazisi üzerinde 3 bin metrekare kapalı alanda 180 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde ve 6,5 metre yüksekliğinde tesis inşa eden Tanhaş, 2023'te tamamladığı tesisine geçen yıl hayvanlarını yerleştirdi.

Hayvancılığın atadan gelen bir meslek olduğunu ifade eden Tanhaş, "Hayvancılıkla doğup büyüdük. Önceden yaptığımız hayvancılık böyle modern değildi. Eski çağlara yönelik taş duvar ahırlarda, dar alanda, hayvan sayısı az olan yerlerde hayvancılık yaptık. Bu kadar büyük hayvancılıkla uğraşmıyorduk ama hayvancılık bizim yaptığımız, anladığımız ve bildiğimiz bir iş. Etinden, sütünden, yemlemesinden bunları biliyoruz." diye konuştu.

Avrupa standartlarındaki tesiste hayvancılık yapmaya başlayan ve makine ekipman desteği de alan Tanhaş, 250 büyükbaş kapasiteli işletmesinde 4 kişiyi de istihdam etti.

"TKDK'nin yapmış olduğu ahırda hayvanlarımıza bakıyoruz. İşimizi daha da geliştirip büyütmek istiyoruz. Güzel bir proje, bu konuda TKDK'nin katkıları büyük. Böyle bir teşvik sundular, destek oldular, teşekkür ediyoruz. Otomatik sıyırma, otomatik sulama sistemi, açık besi sistemi, gübre çukuru, hayvan besleme, havalandırma alanı ve revirlerimiz var. Yani Avrupa standartlarının tüm istediği şeyleri burada uyguladık ve yaptık. TKDK'ye sunduk, kabul oldu. Bu tür projeler güzel projeler."

Şu an 85 hayvanı olduğunu belirten Tanhaş, projeye göre işletmenin kapasitesinin ise 250 büyükbaş olduğunu söyledi.

Tanhaş, "Böyle bir ahırı şu anda kendi imkanlarınızla yapacak olsanız maliyeti 30 milyon lirayı geçer. Güzel bir teşvik, yok diyemeyeceğiniz bir teşvik." ifadelerini kullandı.

TKDK'nin verdiği projeyle hayvancılık faaliyetlerini geliştirdiklerini dile getiren Tanhaş, "Bu imkanlarla eski taş devri çağdan, yeni modern çağa geçiş yaptık. Bu tür üretim yerleriyle hayvanlarımız daha rahat, daha bakımlı, istediğimiz verimi alabiliyoruz." dedi.