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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Palandöken ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:31
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Palandöken ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Selimiye Konağı önünde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Yapılan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veren Sekmen, vatandaşları dinlemeye geldiklerini söyledi.

        Sekmen, Palandöken'in turistik bir ilçe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'miz Türkiye'nin değil dünyanın sayılı merkezlerinden biri. Burada oluşturduğumuz sosyal alanlar sizlere hizmet veriyor, vermeye de devam edecek. Bugün biz konuşmak yerine sizler konuşup tekrar taleplerinizi ileteceksiniz. Yapabileceklerimizi yapacağız, yapamayacaklarımızı da neden yapamayacağımızı sizlere açıklayacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, dua ve destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün hedefimiz, belediyelerimiz olarak şehrimizi güzelleştirmek, geliştirmek ve dönüştürmek. Aynı zamanda şehirde yaptığımız tarım, hayvancılık, turizm ve sanayileşme alanında önemli yatırımlar yapıyoruz."

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da seçimlerde söz verdikleri gibi vatandaşlarla beraber olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Vatandaşların sorularını cevaplamak üzere karşılarına çıktıklarını aktaran Küçükoğlu, "Hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde sizlere hizmet edeceğiz. İcraatlarımızla sizlerin karşısına çıkacağız. Bugün olduğu gibi sizlerin huzurunuza geleceğiz, sizler soracaksınız bizler hesap vereceğiz, cevap vereceğiz. Dilimizin döndüğü kadar sizlerle hasbihal etmiş olacağız." diye konuştu.

        Küçükoğlu, Erzurumspor FK'ye verilen cezalara da değinerek, kulübün yanında olduklarını, Erzurum'un hakkını yedirmeyeceklerini dile getirdi.

        Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve beraberindekilere istek ve taleplerini iletti.

        Öte yandan, grupta bulunan çocuklardan bazıları halı saha isteğinde bulunurken, çocuklardan Yunus Emre Akgün'ün Erzurumspor FK futbolcularla tanışma isteğini kulüp başkanı Ahmet Dal kabul etti.

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