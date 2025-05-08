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        Beton harcının bacaklarında yanıklar oluşturduğu işçinin tedavisi Erzurum'da sürüyor

        Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının bir kısmının çizmelerinden içeri girmesi sonucu bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Ömer Örs'ün tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:02
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        Beton harcının bacaklarında yanıklar oluşturduğu işçinin tedavisi Erzurum'da sürüyor
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        Erzincan'da mikserden dökülen beton harcının bir kısmının çizmelerinden içeri girmesi sonucu bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Ömer Örs'ün tedavisi, Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

        Erzincan merkezde inşaatlarda işçilik yapan 36 yaşındaki 3 çocuk babası Örs, 10 gün önce sabah saatlerinde beton mikserindeki beton harcını yere döktü. Bu sırada harcın yerden taşıp çizmelerinden içeri girmesi üzerine Örs, ağrı nedeniyle bacaklarını yıkadı.

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pansuman yapılan Örs, daha sonra memleketi Erzurum'un Karayazı ilçesine giderek burada pansuman tedavisi gördü.

        Bacaklarındaki yaraları iyileşmeyen ve durumu ağırlaşan Örs, 3 gün önce başvurduğu Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Diz bölgesinden ayak bileklerine kadar bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan Örs'ün tedavisi sürüyor.

        İnşaat işçisi Örs, AA muhabirine, başına gelen olaya çok üzüldüğünü söyledi.

        Mikserden yere döktüğü beton harcının çizmelerinden içeri girdiğini anlatan Örs, "Çimentoyu yere döktüm, çizmelerin içine girdi, iş bitti. Ayaklarım yandı, çizmeleri çıkardığımda ayaklarım yanmıştı. Sonra hastaneye gittim, pansuman yaptılar." dedi.

        Örs, pansuman tedavilerine olumlu sonuç alamayınca Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu aktardı.

        Hastane hizmetlerinden memnun kaldığını, tedavisinin de güzel geçtiğini ifade eden Örs, "Bacaklarımı yıkadığımda ikisi de yanmıştı, ağır yanıklar oluştu. Bu işi yapan ustaları uyardım, bu konuda dikkatli olsunlar. Kimyasal olduğu için çimentonun çeşitleri var, daha ağır kimyasal içerikli çimento olsaydı ayaklarım kesilebilirdi. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Bu işi yaparken arkadaşlar dikkatli olsun, önlem alsınlar." diye konuştu.

        Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da diz bölgesinden ayak bileklerine kadar bacaklarında kimyasal yanıklar oluşan Örs'ü yakından takip ettiklerini belirterek, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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