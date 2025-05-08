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        81 ilden hükümlülerin el emeği ürünleri Erzurum'da açılan mağazada satışa sunuluyor

        Erzurum'da, cezaevlerindeki hükümlülerin el emeği ürünlerinin uygun fiyata satıldığı mağaza hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:55
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        81 ilden hükümlülerin el emeği ürünleri Erzurum'da açılan mağazada satışa sunuluyor
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        Erzurum'da, cezaevlerindeki hükümlülerin el emeği ürünlerinin uygun fiyata satıldığı mağaza hizmete girdi.

        Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde hizmet veren "İşyurtları Kurumu Satış Mağazası", kentte faaliyet göstermeye başladı.

        Mağazayla, Türkiye genelindeki cezaevlerinde bulunan hükümlülerin infazının desteklenmesi, işçiliğinin geliştirilmesi, zanaatlarının korunması ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

        Tamamı cezaevinde üretilen ürünlerden oluşan mağazada et ve süt ürünlerinden ayakkabıya, parfüm ve kolonyadan süs eşyasına çok sayıda ürün bulunuyor.

        Mağazada uygun fiyata satılan ürünlerle hükümlüler, üretim aşamasında belirlenen günlük yevmiye üzerinden kazanç sağlıyor. 81 ildeki 100'den fazla cezaevinden getirilen ürünlerin sergilendiği mağazada ürün çeşitliliği sürekli değişecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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