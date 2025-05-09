Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda 1-30 Nisan arasında yaptıkları çalışmalarda, 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, adliyeye sevk edilen 1 zanlı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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