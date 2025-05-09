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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:37
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda 1-30 Nisan arasında yaptıkları çalışmalarda, 1 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonlarda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, adliyeye sevk edilen 1 zanlı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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