Erzurum'da ehramdan bez bebek üretimi için 3 ilçenin kaymakamlığı işbirliği yaptı

Erzurum'da ehram kumaşından bez bebek üretimi için Tortum, Tekman ve Karayazı kaymakamlıkları işbirliği yaptı.

Geçmişte yöredeki kadınların örtünmek için kullandığı ehram kumaşından bez bebek üretimi yapılması yönündeki proje kapsamında, Tortum Kaymakamlığında işbirliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda Tekman'dan yün temini, Karayazı'dan ip yapımı, Tortum ilçesinden ise üretim, satış ve eğitim konusunda destek sağlanacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ise koyun yıkama ile koyun kırkma makinesi desteği sağlanacak.

Kaymakamlıkların yaptığı işbirliği ile sıfır atık, sürdürülebilir enerji, ham madde temini, atıl haldeki yüne katma değer katkısı ve kadın istihdamı hedefleniyor.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, imza töreninde yaptığı açıklamada, moda tasarımı hocaları tarafından ehramdan bez bebeğin ilk prototipinin yapıldığını söyledi.

Ehramdan bez bebeği nasıl projeye dönüştürebilecekleri konusunda il protokolü ile görüştüklerini anlatan Bayram, şöyle konuştu: