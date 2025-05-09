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        Erzurum'da ehramdan bez bebek üretimi için 3 ilçenin kaymakamlığı işbirliği yaptı

        Erzurum'da ehram kumaşından bez bebek üretimi için Tortum, Tekman ve Karayazı kaymakamlıkları işbirliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:27
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        Erzurum'da ehramdan bez bebek üretimi için 3 ilçenin kaymakamlığı işbirliği yaptı
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        Erzurum'da ehram kumaşından bez bebek üretimi için Tortum, Tekman ve Karayazı kaymakamlıkları işbirliği yaptı.

        Geçmişte yöredeki kadınların örtünmek için kullandığı ehram kumaşından bez bebek üretimi yapılması yönündeki proje kapsamında, Tortum Kaymakamlığında işbirliği protokolü imzalandı.

        Bu kapsamda Tekman'dan yün temini, Karayazı'dan ip yapımı, Tortum ilçesinden ise üretim, satış ve eğitim konusunda destek sağlanacak.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ise koyun yıkama ile koyun kırkma makinesi desteği sağlanacak.

        Kaymakamlıkların yaptığı işbirliği ile sıfır atık, sürdürülebilir enerji, ham madde temini, atıl haldeki yüne katma değer katkısı ve kadın istihdamı hedefleniyor.

        Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, imza töreninde yaptığı açıklamada, moda tasarımı hocaları tarafından ehramdan bez bebeğin ilk prototipinin yapıldığını söyledi.

        Ehramdan bez bebeği nasıl projeye dönüştürebilecekleri konusunda il protokolü ile görüştüklerini anlatan Bayram, şöyle konuştu:

        "Ehram bezinin böyle kalifiyeli ürünlere dönüşme ihtiyacı var. Bebek sektöründe yerli, milli ve muhafazakar temsil eden herhangi bir bebek bulamıyorsunuz. Onun için bu konuda bir açıklık ve eksiklik var. Ehramdan bez bebek o boşluğu doldurabilir. Biz de bu projeyi bütün paydaşlarımızla yazdık. KUDAKA ve bakanlıktan desteğimizi aldık. projemiz onaylandı. Şu an eğitim, üretim ve pazarlama olmak üzere 3 ayaklı projemize başlıyoruz. Buradan fikir doğdu ve sizlerle birlikte bu projemizle inşallah kuzey ve güneyini ehram bezini, ehram bebek üretiminde bir araya getirecek bir proje."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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