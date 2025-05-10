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        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit annelerini yalnız bırakmadı

        Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anneler Günü nedeniyle şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:49
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        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit annelerini yalnız bırakmadı
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        Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anneler Günü nedeniyle şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve beraberindekiler, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş’in annesi Rahime Güneş evlerinde ziyaret edilerek, bu özel gün vesilesiyle kendilerine minnet ve şükran duyguları iletti.

        Duygusal anların yaşandığı ziyarette Aykut, "Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit annelerimizin ve eşlerinin nezdinde tüm şehit yakınlarımızın Anneler Gününü kutluyoruz. Onların vakur duruşu, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Bizler her zaman yanlarındayız, bu emanetleri asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

        Şehit aileleri da Anneler Günü'nde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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