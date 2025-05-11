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        Erzurum'da hararet yapan otomobiline aceleyle müdahale edince elleri yanan teknisyen hastanelik oldu

        Erzurum'da ormanlık alanda hararet yapan otomobiline aceleyle müdahale ederken su haznesinden taşan sıcak su nedeniyle ellerinde ikinci derece yanık oluşan ağır vasıta teknisyeninin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:54
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        Erzurum'da hararet yapan otomobiline aceleyle müdahale edince elleri yanan teknisyen hastanelik oldu
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        Erzurum'da ormanlık alanda hararet yapan otomobiline aceleyle müdahale ederken su haznesinden taşan sıcak su nedeniyle ellerinde ikinci derece yanık oluşan ağır vasıta teknisyeninin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Aşkale ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki evine 3 gün önce akşam saatlerinde otomobiliyle giden ağır vasıta teknisyeni Emre Ağhan'ın (24), ormanlık alanda aracı hararet yaptı.

        Emniyet şeridine park ettiği aracın kaputuna soğuk su döküp biraz bekleyen Ağhan, yolda yaban hayvanlarının sık görülmesi nedeniyle aceleyle motorun su kapağını açıp havasını almak istedi.

        Bu sırada su haznesinden taşan sıcak su nedeniyle Ağhan'ın ellerinde ikinci derece yanıklar oluştu.

        Ağhan'ın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

        - "Arabası hararet yapanlar kaputu bile açmasın"

        Emre Ağhan, AA muhabirine, köydeki evine giderken hararet göstergesi 90'ı geçince aracı durdurduğunu anlattı.

        Otomobili emniyet şeridine yanaştırdığında hararet göstergesinin 130'a çıktığını belirten Ağhan, "Kaputu açıp üstüne soğuk su döktüm. Ayı ve kurt gibi hayvanların çıkma ihtimali vardı, ortam da karanlıktı. Kapağa sadece dokundum, kapak fırladı, tamirci olduğum için süreci biliyordum, yüzümü ellerimle korudum ve çıkan buharla, sıcak suyla ellerim yandı." diye konuştu.

        Ağhan, aracının motor su haznesinde antifriz yerine sadece su olduğunu söyleyerek, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirdi.

        Motor su kapağını tam açmadığını, hafif çevirip havasını almak istediğini ifade eden Ağhan, şöyle konuştu:

        "Kapağa dokunur dokunmaz mermi gibi fırladı. Karanlık ve geç saatti, evde hastam da vardı, açmaz olsaydım. Havasını alıp suyunu tamamlayıp yoluma devam edecektim, hararet 130'a vurmuştu, akılsızlık ettim, bir anlık boş bulundum, bir de korku vardı çünkü bu yolda sürekli ayı, kurt gibi hayvanlarla karşılaşıyoruz. Korku ve tereddütle dokunduğum kapak fırladı, şoktaydım, kapağı bile takmadan kaputu örttüm. Arabası hararet yapanlar kaputu bile açmasın, hararetin düşmesini beklesin. Başıma gelen başkasının başına gelsin istemiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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