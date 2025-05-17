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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ayhan Türkez seçildi

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) genel kurulunda, Ayhan Türkez oy birliği ile başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:41
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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ayhan Türkez seçildi
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        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) genel kurulunda, Ayhan Türkez oy birliği ile başkan seçildi.

        Bölgedeki gazeteciler cemiyetlerinin çatı kuruluşu olan 46 yıllık DAGC'in olağan genel kurulu, cemiyetin Erzurum’daki merkezinde yapıldı.

        Divan Başkanlığını Talat Uzunyaylalı’nın yaptığı kurulda, önceki döneme ait faaliyet, hesap bilançoları, denetim kurulu raporları oy birliği ile ibra edildi.

        Dilek ve temennilerin konuşulduğu genel kurulda, Ayhan Türkez oy birliğiyle DAGC'in yeni başkanı oldu.

        Cemiyetin önceki başkanı Feridun Fazıl Özsoy ise onursal başkan seçildi.

        Ayhan Türkez, destek olanlara teşekkür ederek, "İmkanlarımız, kaynaklarımız ölçüsünde, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti adına yeni bir sayfa açmak, çeşitli sebeplerle aramızdan ayrılan yol arkadaşlarımızla yeniden bu çatı altında buluşmak, cemiyetimizi yalnız bölgesel değil, ülke kaydında da özel yerine kavuşturmak önceliğimizdir. Bu cemiyet fikir ve basın özgürlüğünün adresi olmayı sürdürecektir." dedi.

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