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        Erzurum'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:12
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        Erzurum'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda yapılan operasyonda, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 1,08 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yakalanan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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