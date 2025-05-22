Erzurum'da plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza kesildi
Erzurum'da Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza uygulandı.
Erzurum'da Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza uygulandı.
Aşkale ilçesinden Erzurum istikametine gelen bir firmaya ait 25 AAK 500 plakalı tırın sürücüsü Y.D, Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için aracın plakalarını beyaz bir malzemeyle kapattı.
Kara yolunda plakaları kapalı şekilde seyreden tırı fark eden trafik polisleri, aracı takip ederek durdurdu.
Sürücüye, plakalarını kapattığı gerekçesiyle 7 bin 618 lira ceza kesildi.
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