Erzurum'da plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza kesildi

Kara yolunda plakaları kapalı şekilde seyreden tırı fark eden trafik polisleri, aracı takip ederek durdurdu.

Aşkale ilçesinden Erzurum istikametine gelen bir firmaya ait 25 AAK 500 plakalı tırın sürücüsü Y.D, Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için aracın plakalarını beyaz bir malzemeyle kapattı.

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