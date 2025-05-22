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        Erzurum'da plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza kesildi

        Erzurum'da Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:07
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        Erzurum'da plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza kesildi
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        Erzurum'da Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için plakalarını kapatan tır sürücüsüne ceza uygulandı.

        Aşkale ilçesinden Erzurum istikametine gelen bir firmaya ait 25 AAK 500 plakalı tırın sürücüsü Y.D, Karayolları Denetim İstasyonu'na girmemek için aracın plakalarını beyaz bir malzemeyle kapattı.

        Kara yolunda plakaları kapalı şekilde seyreden tırı fark eden trafik polisleri, aracı takip ederek durdurdu.

        Sürücüye, plakalarını kapattığı gerekçesiyle 7 bin 618 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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