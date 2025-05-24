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        Erzurum'da sağlıkçılar 80'inci kez Gazze için yürüdü

        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 80'inci haftada da yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:41
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        Erzurum'da sağlıkçılar 80'inci kez Gazze için yürüdü
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        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 80'inci haftada da yürüyüş yaptı.

        ​​​​​​​Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlıkçılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi öğrencisi Atilla Yusuf Demir, Gazze'de mazlumların feryadının dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

        Demir, şöyle konuştu:

        "Yüz yıllık uykudan uyanıp Müslümanlara edilen zulmün hesabını sorma, Allah’a verdiğimiz sözü yerine getirme vakti. Ömrünü bu davaya vermiş ve şu an İsrail hapishanesinde tarihin en büyük cezasını almış Abdullah Galip Bergusi’nin dediği gibi 'Eli kalem tutanlarımız bu davayı yazacak. Hitabeti güçlü olanlarımız bu davayı konuşacak. Herkes bir şey yapacak ama kimse sessiz kalmayacak çünkü sessizlik öldürür' Çaba bizden, nusret (yardım) Allah'tan olacak."

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