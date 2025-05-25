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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bazı yollarda, tarım arazilerinde ve evlerde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:24
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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi
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        Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bazı yollarda, tarım arazilerinde ve evlerde hasar oluştu.

        Çağlayan Mahallesi Deydap mevkisinde toprak kayması nedeniyle yollar ikiye ayrıldı, bahçeler, seralar ve evlerde hasar meydana geldi.

        Bölgede, elektrik, içme suyu ve telefon şebekeleri ile sulama suyu zarar gördü, bazı konutlarda kaymalar oldu.

        İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

        Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Belediye Başkanı Halis Özsoy, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Başkan Özsoy, AA muhabirine, zemin kaymasının dün akşam saatlerinde başladığını söyledi.

        Sabah erken saatlerde bölgeye gittiklerini belirten Özsoy, "Kaymakamımızla birlikte tespitlerimizi yaptık. DSİ, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de durum tespiti yapacak. Onların yapacağı çalışmalar sonucunda ön görülen koruma önlemlerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Özsoy, zemin kaymasının birtakım hasarlara neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bahçeler, seralar ve bazı konutlarda zararlar var. Tarım arazilerinde ciddi tahrip var. Damlama sulama sistemleri bozuldu, evlerin bazıları yana doğru eğildi. Tarımsal ve içme sularının bazı yerlerinde kırılmalar tespit ettik. Bir kısım elektrik kesintileri de var. Yetkililerle bu arızaları gidermeye çalışıyoruz. AFAD'ın öngörülerine göre durum alacağız ve onların raporları doğrultusunda gerekirse insanların barınmaları için yer temin edeceğiz."

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        Galeri

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