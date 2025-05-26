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        Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın dikimine başlandı

        Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:30
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        Erzurum'da TBMM'nin 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın dikimine başlandı
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        Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı.

        Valilik koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidanlar toprakla buluştu.

        TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, AA muhabirine, TBMM'nin 105. yıl dönümünün önemli olduğunu söyledi.

        Söz konusu bölgede daha önce de bu tür çalışmaların yapıldığını belirten Çoban, "TBMM'nin 90. yılında da burada hatıra ormanı oluşturulmuş. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un himayelerinde bu yıl birçok etkinlik gerçekleştirildi. Başta Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla bu yıl yoğun olarak vatandaş ve öğrencilerimizin katılımıyla 23 Nisan etkinliklerini doyasıya yaşamış olduk." diye konuştu.

        Çoban, fidan dikimi etkinliğinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "105. yıl etkinlikleri kapsamında 105 bin fidanı toprakla buluşturma projesi öngörülmüştü. Kış koşullarından dolayı bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bu zamana kaldı. 105 bin fidanın buluşması çok anlamlı. Özellikle Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği Erzurum'da bu etkinliğin gerçekleştirilmesi bizler için de anlamlı. Bu tür etkinliklerde çocuklarımızdan başlayıp toplumun bütün kesimlerinin yer alması önemli."

        TBMM'nin 105'inci yılı anısına, çevre farkındalığı için düzenlenen etkinlikte, ekiplerin yanı sıra öğretmen ve öğrenciler de fidanları dikip can suyu döktü.

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