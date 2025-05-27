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        Erzurum'da park halindeki araçlara çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:33
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        Erzurum'da park halindeki araçlara çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

        Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 RA 980 plakalı beton mikseri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak inşaat alanına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan mikser sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

        Kazayı gören vatandaşlardan Lokman Toptaş, AA muhabirine, mikserin park halindeki araçlara çarptıktan sonra inşaat alanına düştüğünü belirterek, "Mikser şoförü yaralıydı, ambulans çağırdık." dedi.

        İnşaatta demirci olarak çalışan Behlül Kocaağa ise kazada park halindeki aracının kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Bir ses duyduk, aşağı baktığımızda, mikser arabaların üzerinden durmadan son sürat gidiyordu. En son inşaatın içine girdi durdu. Kıyamet koptu sandık, bütün arabaları ezdi geçti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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