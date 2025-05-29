Iğdır'daki rüşvet operasyonunda tutuklanan adliye çalışanlarının dosyaları zaman aşımına uğratmaya çalıştığı belirlendi

Iğdır'daki rüşvet operasyonunda dün tutuklanan adliye çalışanlarının, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımına uğratmaya ve infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, aranması çıkan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları ve bu şekilde haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen adliye çalışanı 3 şüpheli şahıs 28 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilmiş olup, M.H. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakılmış, T.Ç. ve Ü.Y. ise adli mercilerce tutuklanmıştır. Konuyla ilgili 102 bin lira, 10 bin 200 dolar, 3 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, birçok flash bellek, CD, SSD disk, ajanda ve muhtelif belgeler ele geçirilmiştir."