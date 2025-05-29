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        Iğdır'daki rüşvet operasyonunda tutuklanan adliye çalışanlarının dosyaları zaman aşımına uğratmaya çalıştığı belirlendi

        Iğdır'daki rüşvet operasyonunda dün tutuklanan adliye çalışanlarının, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımına uğratmaya ve infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:15
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        Iğdır'daki rüşvet operasyonunda tutuklanan adliye çalışanlarının dosyaları zaman aşımına uğratmaya çalıştığı belirlendi
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        Iğdır'daki rüşvet operasyonunda dün tutuklanan adliye çalışanlarının, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımına uğratmaya ve infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, aranması çıkan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları ve bu şekilde haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen adliye çalışanı 3 şüpheli şahıs 28 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilmiş olup, M.H. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakılmış, T.Ç. ve Ü.Y. ise adli mercilerce tutuklanmıştır. Konuyla ilgili 102 bin lira, 10 bin 200 dolar, 3 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, birçok flash bellek, CD, SSD disk, ajanda ve muhtelif belgeler ele geçirilmiştir."

        Zanlıların çeşitli mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde oldukları öğrenildi.

        Kentte birbiriyle bağlantılı rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs'ta gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si adliye çalışanı 11'i tutuklanmış, 8'i serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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