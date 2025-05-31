Erzurum'daki 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda yapılan eserler sergilendi

Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda yapılan 35 eserden oluşan sergi açıldı.

Yeni İspir Müzesi'nde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ve İspir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen çalıştayda Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tataristan’dan katılan sanatçıların yaptığı 35 eserin yer aldığı serginin açılışı, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm’ün sunumuyla başladı.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, dağların yer yüzünün çivisi, milletin çivisinin de kültür ve sanat olduğunu belirterek, "Biz geçmişten bu güne kendimizi var ettik. Buraları en iyi şekilde temsil ettik. Kültüre, sanata devam etmeliyiz ki bizden sonraki kuşaklara kendimizi ifade edebilelim. Bu manada bu çalıştayın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kıymetli eserler gelecek kuşaklara bizleri hatırlatacak.” dedi.

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da Erzurum’da EİT koordinatörlüğünde aktivitelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.