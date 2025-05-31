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        Erzurum'da 120 çocuk yazdıkları ilk kitaplarını imzalarıyla tanıttı

        Erzurum'da 120 çocuk, bir yıl boyunca yazdıkları kitapları düzenlenen imza etkinliğiyle tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:29
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        Erzurum'da 120 çocuk yazdıkları ilk kitaplarını imzalarıyla tanıttı
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        Erzurum'da 120 çocuk, bir yıl boyunca yazdıkları kitapları düzenlenen imza etkinliğiyle tanıttı.

        Bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda bir yıl boyunca yazarlık çalışmaları yapan 120 öğrenci, kendi kaleme aldıkları eserleri tanıttı ve okurlarıyla buluştu.

        Etkinlik, çocukların yazma becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

        İmza gününde edebi hikayelerin yanında tarih, sanat, spor, güncel olaylar ve bilim kurgu gibi pek çok farklı alanda yazılmış eserler yer aldı. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin kaleme aldığı kitaplar içerik çeşitliliğiyle dikkat çekti.

        Etkinliğe katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de öğrencilerin bu yaşta gösterdikleri çabanın takdire değer olduğunu belirterek, okul yönetimini ve öğretmenleri tebrik etti.

        Çocuk Akademisi ve Yazarlık öğretmeni Taner Özdemir de imza gününü geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz imza günümüz öğrenciler için çok kıymetli. Her yıl artan bir katılımla devam ediyor. Çocukların düşünme, yazma ve üretme süreçlerine katkı sunuyoruz." dedi.

        Kitap yazan öğrencilerden Rahmi Çınar Arzuman da kitap yazmaya 5 ay önce başladığını belirterek, "Çok kitap okudum ve yazdım, sonunda hazırladığım yazının kitap olmaya uygun olduğunu ve kabul edildiğini öğrenince çok mutlu oldum. Kültür Bakanlığı tarafından yazar unvanını aldım ve kitaplarımın bir bölümü ülkemizde 5 kütüphaneye dağıtılacak. Bu mutluluğu bana yaşatan öğretmenlerime ve bana en büyük desteği veren aileme çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Veliler, çocuklarının yazarlığa olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Etkinlik süresince öğrenciler kendi kitap stantlarında eserlerini tanıttı, gelen soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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