Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Erzurum kongresinde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gazze, Keşmir, Doğu Türkistan kurtuluşa ermeden, bizim de rahat ve huzurlu olmamız mümkün değildir." dedi

Erbakan, Erzurum'un Palandöken ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin 4. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de daha yaşanabilir bir ortam oluşturacaklarını söyledi.

Müslüman ülkelerin ellerindeki doğal zenginliklere ve partisinin D-60 politikasına dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:

"Gazze, Keşmir, Doğu Türkistan kurtuluşa ermeden, bizim de rahat ve huzurlu olmamız mümkün değildir. Bunların kurtuluşa erebilmesi için Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi D-60 çatısı altında toplayacağız. Ne olacak bir araya toplayınca? Cenab-ı Allah, bu Müslüman ülkelere çok önemli stratejik kaynaklar vermiş. Dünyadaki petrolün 3'te 2'si bu Müslüman ülkelerin elinde. Dünyada su kaynaklarının yarıdan fazlası bu Müslüman ülkelerin elinde. Dünyada doğal gaz kaynaklarının yarısı bu Müslüman ülkelerinin elinde. Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı bu Müslüman ülkelerin elinde.Cenab-ı Allah bütün bu stratejik maddeleri Müslüman ülkelere vermiş. Sadece Afganistan'da trilyonlarca dolarlık lityum yatakları var. Bütün bu madenler bütün bu zenginlikler ortak hareket edip ortak karar alınarak zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanılacak."

Erbakan, dünyanın hiçbir yerinde doğal gaz, su ve petrol olmadan hayatın devam edebilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Erbakan Hocamız, 1997'de Başbakan olduğu dönemde D-8'i kurarak D-60 hedefini ortaya koyarak bu hedefi gösterdi. Cenab-ı Allah'ın verdiği zenginlikleri zulme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanarak, Gazze, Arakan, Doğu Türkistan ve Keşmir'i kurtaracağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin üye kaydı bakımından şampiyon bir parti haline geldiğini dile getiren Erbakan, "Oy oranı bakımından Türkiye'nin 3. büyük partisi haline geldik, üye bakımından Türkiye'nin 3. partisi haline geldik. İnşallah bu 650 bin üyeyi,1 milyon, 2 milyon hedefine de ulaştıracağız. 3. büyük parti olmak yetmez, en büyük parti yapacağız ve Milli Görüşü hep birlikte iktidara taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en önemli probleminin ekonomi olduğunu aktaran Erbakan, halkın yüzde 45'inin açlık, yüzde 80'inin de yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduğunu savundu.