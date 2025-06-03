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        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, hünerlerini sergiledi

        Erzurum'da ortaokul öğrencilerince hazırlanan "4. Görsel Sanatlar Şöleni" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:36
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        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, hünerlerini sergiledi
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        Erzurum'da ortaokul öğrencilerince hazırlanan "4. Görsel Sanatlar Şöleni" sergisi açıldı.

        Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Büşra Aygün koordinatörlüğünde düzenlenen "4. Görsel Sanatlar Şöleni" projesi kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı kara kalem, guaj ve tuval boya, mdf mandala, röprodüksiyon, quilling ve kolaj gibi çalışmalar sergilendi.

        Şube Müdürleri ve okul müdürü Muhammet Akgül, öğrencilerin yıl içesinde yaptıkları eserleri inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sergiye, sanatseverler, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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