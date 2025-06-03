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        Erzurum'da koruma altındaki çocuklar süt ürünlerinin yapım aşamasını öğrendi

        Erzurum'da "Ailemiz Üretiyor, Soframız Bereketleniyor" sloganıyla devlet koruması altındaki çocuklara, süt ürünlerinin yapım aşaması uygulamalı olarak gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:40
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        Erzurum'da koruma altındaki çocuklar süt ürünlerinin yapım aşamasını öğrendi
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        Erzurum'da "Ailemiz Üretiyor, Soframız Bereketleniyor" sloganıyla devlet koruması altındaki çocuklara, süt ürünlerinin yapım aşaması uygulamalı olarak gösterildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle "Dünya Süt Günü" ve "2025 Aile Yılı" kapsamında program düzenlendi.

        Devlet koruması altındaki çocuklar, bu doğrultuda üniversiteye ait çiftlikleri ve süt üretim tesislerini gezdi.

        Çiftlikte süt sağımını gören çocuklar, buradaki hayvanları besledi. Daha sonra önlüklerini giyen çocuklar, sütün işlendiği üretim alanlarını inceledi.

        Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan kadınlar da çocuklara hem geleneksel yoğurdun nasıl yapıldığını anlattı hem de yoğurt yaptırdı.

        Çocuklara, etkinlik boyunca çeşitli süt ürünleri de ikram edildi.

        Aile ve Soysal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, çocukların süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerin yapım aşamalarına şahit olduklarını belirterek, "Bu üretimlerin aileye, ekonomiye, ülkeye katkısının ne olduğu noktasında çocuklarımızın ve ailelerimizin bilinçlenmesi önemli. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de sütün en temel besin kaynağı ve çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, sağlıklı nesillerin yetişmesi için süt ve süt ürünlerinin öneminin vurgulanması gerektiğini anlattı.

        Çocukların bilinçlenmesi açısından bu tür programların önemli olduğunu dile getiren Kenger, "Burada çocuklarımıza sütün bütün safahatlarını anlatıyoruz. İneklerimizi, sağımları, süt işleme tesislerinde peynirin ve yoğurdun nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Burada çocuklar sütün hangi şartlarla, hangi emeklerle üretildiğini görüyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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