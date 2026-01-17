Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarında ekiplere destek oluyor.

        Yangında yaralılara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangın çıkan mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucunda yangın çıkmış, bizden de yan dükkana sıçramış, yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara sıçradı. Sağ olsun ekipler müdahale ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Yangında içerde kalan 2 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı 6 kişinin yara...
        Yangında içerde kalan 2 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı 6 kişinin yara...
        Erzurum'da iş yerinde patlama; yangın çıktı
        Erzurum'da iş yerinde patlama; yangın çıktı
        Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı Erzurum Valisi M...
        Sanayi sitesinde büyük yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı Erzurum Valisi M...
        Bakan Tekin: Şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz
        Bakan Tekin: Şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz
        Kereste fabrikasında patlama: 5 yaralı
        Kereste fabrikasında patlama: 5 yaralı
        Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu 6 şüpheli yakalandı, 2 şahsın yakalan...
        Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu 6 şüpheli yakalandı, 2 şahsın yakalan...