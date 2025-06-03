Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, sanatseverlerle buluştu

        Erzurum'da görev yapan 64 öğretmenden oluşan "Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da görev yapan 64 öğretmenden oluşan "Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan topluluk, yüzlerce öğretmeni kültürel yolculuğa çıkarıyor.

        Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilere ve öğretmenlere sanatsal açıdan katkı sunarak değerler eğitimi kazandırmanın amaçlandığı projede, milli değerlerin aktarılmasında sanat ve kültürün eğitimdeki rolünü yeniden şekillendirilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sahne alan öğretmenler, Türkiye'nin farklı yörelerinden halk oyunlarının icra edildiği gösterileri ve müzik ziyafeti ile seyircilere adeta kültürel bir yolculuk yaşattı.

        Programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katılım sağladı.﻿

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bayram öncesi yaşlılara temizlik ve bakım hizmeti sunuldu
        Erzurum'da bayram öncesi yaşlılara temizlik ve bakım hizmeti sunuldu
        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak tütün ve mamülleri yak...
        Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak tütün ve mamülleri yak...
        Erzurum'da koruma altındaki çocuklar süt ürünlerinin yapım aşamasını öğrend...
        Erzurum'da koruma altındaki çocuklar süt ürünlerinin yapım aşamasını öğrend...
        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, hünerlerini sergiledi
        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, hünerlerini sergiledi
        Erzurum'da bitkin halde bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı
        Erzurum'da bitkin halde bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı