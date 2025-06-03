Erzurum'da bayram öncesi yaşlılara temizlik ve bakım hizmeti sunuldu

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini ve bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yüzü güldürüldü.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla kent genelinde maddi durumdan yoksun 250 ailenin evi temizlendi, saç kesim ve bakımları yapıldıktan sonra bayramlık elbiseleri alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle bilindiği gibi 2025 senesi 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bizler de '2025 Aile Yılı' boyunca yaptığımız aktivitelerde aile kavramının önemine vurgu yapan projelerimize büyük ehemmiyet vererek yaşlılarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi yaşlıları sevindirmeye ve onların gönüllerini almaya çalıştıklarını aktaran Sekmen, "65 yaş üstü maddi durumdan yoksun 250 ailemizin evlerini temizledik. Bayram öncesi yaşlılarımızın saç kesim ve bakımları yapıldı. Ardından ekiplerimiz büyüklerimizin bayramlıklarını kendilerine takdim etti." bilgisini verdi.