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        Erzurum kişilere karşı işlenen suçların en az gerçekleştiği büyükşehir oldu

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin 30 Büyükşehir arasında kişilere karşı işlenen suçlarda en az, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise en az beşinci il olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:26
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        Erzurum kişilere karşı işlenen suçların en az gerçekleştiği büyükşehir oldu
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin 30 Büyükşehir arasında kişilere karşı işlenen suçlarda en az, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise en az beşinci il olduğunu söyledi.

        Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerinin kentteki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bayramda yolculuk yapacaklardan trafik kurallarına uymalarını rica eden Çiftçi, "Bayram sevincini yasa çevirmeyelim. Dün Karayazı ilçesinin Çelikli Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında 1 aile söndü, 3 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayram sevincinin yasa dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum." dedi.

        Kentte 2011'den bu yana faili meçhul cinayet olmadığına dikkati çeken Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İlimizde kişilere karşı işlenen suçlarda 2024'ün ilk 5 ayında toplam 2 bin 954 olay meydana gelmişken 2025'te bu sayı 2 bin 581'e geriledi, azalmış oranımız yüzde 12,6. 2023-2024-2025 yıllarının karşılaştırmalı tablolarında kişilere karşı işlenen suçlarda Erzurum, 30 Büyükşehir arasında en fazla düşüşün kaydedildiği il olmuştur. Bunu bizzat İçişleri Bakanımız ifade etti. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılının ilk 5 ayında 614 olay meydana gelmişken 2025'te 432 olarak gerçekleşmiştir, gerileme oranı yüzde 29,6. 2023-2024- 2025 yıllarında mal varlığına karşı işlenen suçlarda ilimiz 30 Büyükşehir arasında beşinci sırada yer almaktadır. Erzurum, kişilere karşı işlenen suçlarda en fazla düşüşün olduğu birinci, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da en fazla düşüşün olduğu beşinci şehir. Hedefimiz mal varlığına karşı işlenen suçlarda da üçe girebilmek."

        Kentte, Kurban Bayramı süresince 667 uygulama noktasında toplam 4 bin 991 güvenlik personelinin tedbir alacağını ifade eden Çiftçi, herkesin bayramını tebrik etti.

        Çiftçi, yaz aylarında akarsularda 2020 ile 2025 arasında 27 kişinin boğulduğunu, konu hakkında tedbirli ve duyarlı olunmasını istedi.

        Göreve başladığı günden bu yana can ve mal güvenliği için toplam 186 kişiye silah taşıma ruhsatı verildiğini aktaran Çiftçi, 52 dosyanın da işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

        Vali Çiftçi, toplantının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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