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        Açık hava müzesini andıran Erzurum, yaz aylarında da turistlerin rotasında

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve serin havası gibi sebeplerle, son yıllarda yaz aylarında da birçok insanın seyahat rotasında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:14
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        Açık hava müzesini andıran Erzurum, yaz aylarında da turistlerin rotasında
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve serin havası gibi sebeplerle, son yıllarda yaz aylarında da birçok insanın seyahat rotasında bulunuyor.

        Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri ile kış tatilinin Türkiye'de en önemli kentlerinden biri olan, Saltuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla "açık hava müzesi" olarak adlandırılan, yöresel yiyecekleri ile gastronomide adından söz ettiren Erzurum'da, yaz aylarında gelen turist sayısındaki artış sektörü mutlu ediyor.

        Kente Turistik Doğu Ekspresi veya turlar ile ya da bireysel olarak gelen ziyaretçiler Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezerek tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyor.

        Ayrıca Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Yedigöller gibi doğal gezilere de çıkan turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

        - Turizm altyapısına yapılan yatırımlar turist sayısını artırıyor

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Erzurum ve bölge illerinde son yıllarda ciddi manada turist artışı gözlemlediklerini söyledi.

        Bu artışın en önemli sebebinin, turizm altyapısına yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayan Şenol, şöyle devam etti:

        "Son zamanlarda kış turizminde yakaladığımız ivmeyi yaz sezonunda da yakalamaya başladık. Bölgemizde bulunan Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Yedigöller ve kültürel değerleri de bir araya kattığımız zaman, tercih edilme sebeplerini oluşturuyor. Bu da biz turizmcileri sevindiriyor. Eskiden bayramlarda çok sakin geçen şehrimiz, şimdilerde birçok tur firmasının ve acentenin ziyaret noktası haline geldi. Şehrimiz bu noktada her geçen gün kendini geliştiriyor. Gerek restoranlar gerek oteller gerek acentelerimiz, misafir sayıları arttıkça gelişimlerde sağlanıyor."

        Bölgeye 1980 öncesinde çok sayıda yabancı turist geldiğini ancak bunun zamanla yok olduğunu ifade eden Şenol, son 5 yılda Uzak Doğu ülkeleri, Almanya ve Fransa'dan talep almaya başladıklarını belirtti.

        Şenol, "Bölgemizdeki altyapılarla insanların buraları daha çok keşfetmesi sağlanıyor. Hem tarihi eserlerimizin varlıkları hem her yer çok sıcakken burada yayla havasının olması, gastronomi anlamında da çok iyi olmamız turizme katkı sağlıyor." dedi.

        Turizmin gelişmesi için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Şenol, "Özellikle dışarıdan kültür turu yapan acenteleri bölgemize davet ederek buradaki tarihi eserleri, yemek kültürünü, şehrin gezilebilir ve keşfedilebilir yerlerini göstererek onların bölgeye tur yapmasını sağlıyoruz. Bu aktivasyonları yılda en az 8-10 defa gerçekleştirip, 300-600 arasında acenteyi belli periyotlarla, yurt içinden ve dışından getirip şehrimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

        Trabzon'dan ailesiyle kültür gezisi yapmak için gelen Sabri Kurt ise tarihi yerleri gezdiklerini ve çok güzel bir his yaşadığını anlattı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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