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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:56 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:56
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oltu Jandarma Suç Araştırma timleri, kentte, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, Narman ilçesinde, FETÖ "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü düzenlenen operasyonda yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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