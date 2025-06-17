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        Erzurum'da kadın girişimcilere destek toplantısı yapıldı

        Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:41
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        Erzurum'da kadın girişimcilere destek toplantısı yapıldı
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        Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

        Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantının en büyük amacı kadınların ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamak.

        Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmanın taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Kadın kooperatifleri, yalnızca üretim odaklı değil, dayanışma, girişimcilik ve yerel kalkınma adına da önemli değerler üretmektedir. Bakanlığımızın kadın girişimcilere yönelik sunduğu destek ve teşviklerin sahada görünür hale gelmesi için bu tür toplantıların sürekliliği büyük önem taşıyor. Erzurum'da kadın emeğini ekonomiye kazandırmak için kamu kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin kadın politikaları açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

        Ailenin önemli bir parçası olan kadınların üretim gücünün ekonomik değere dönüşmesi için kararlılıkla çalıştıklarının aktaran Aykut, "Kadın girişimciliği sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu noktada kurumlar arası iş birliği, yerel kalkınma için büyük bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

        Program kapsamında KOSGEB, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve DAP İdaresi yetkilileri, kadınlara yönelik mevcut destek ve teşvik programlarını katılımcılara sundu.

        KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden Yezdan Berrak Özkara, KUDAKA'dan Fatih Baltacı ve DAP İdaresi’nden Meryem Özçelik, kurumlarının kadın girişimciliğine dair projelerini anlattı.

        Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve yerel kalkınmada kadınların rolünün artırılması gibi başlıkların ele alındığı toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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