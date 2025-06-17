Erzurum'da kadın girişimcilere destek toplantısı yapıldı

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantının en büyük amacı kadınların ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamak.

Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmanın taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadın kooperatifleri, yalnızca üretim odaklı değil, dayanışma, girişimcilik ve yerel kalkınma adına da önemli değerler üretmektedir. Bakanlığımızın kadın girişimcilere yönelik sunduğu destek ve teşviklerin sahada görünür hale gelmesi için bu tür toplantıların sürekliliği büyük önem taşıyor. Erzurum'da kadın emeğini ekonomiye kazandırmak için kamu kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."