Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 13-20 Haziran tarihlerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 367 işletmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, analize dayalı yapılan çalışmalarda 22 numune alındı.

Tüketicilerden Alo 174 Gıda Hattına gelen 15 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.