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        Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor

        Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:34
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        Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor
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        Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 13-20 Haziran tarihlerinde denetim yapıldı.

        Denetimlerde 367 işletmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, analize dayalı yapılan çalışmalarda 22 numune alındı.

        Tüketicilerden Alo 174 Gıda Hattına gelen 15 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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