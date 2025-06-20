Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, çalışmaları kapsamında düzensiz göçmenleri sınırdan kente getirip buradan da farklı araç ve yöntemlerle batıya sevk eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde

        Benzer Haberler

        Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor
        Erzurum'da işletmelere yönelik denetimler devam ediyor
        Doğu Anadolu'daki 6 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Doğu Anadolu'daki 6 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarıla...
        Keneden 49 hastanın tedavi gördüğü Erzurum'da enfeksiyon uzmanından uyarıla...
        Kedi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavrusunun kurtarılmasını be...
        Kedi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavrusunun kurtarılmasını be...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yara...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yara...
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı
        Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı