Erzurum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, çalışmaları kapsamında düzensiz göçmenleri sınırdan kente getirip buradan da farklı araç ve yöntemlerle batıya sevk eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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