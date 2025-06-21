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        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyince silahla öldürüldü

        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:44
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        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyince silahla öldürüldü
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        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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