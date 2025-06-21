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        GÜNCELLEME - Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü

        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:26
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        GÜNCELLEME - Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü
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        Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        - Valilik açıklama yaptı

        Erzurum Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde 11.30 sıralarında Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, abisi M.C. ile ailevi sebeplerden dolayı önce sözlü tartışmışlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi M.C. kardeşi Canpolat'ı silahla sol ayağı ve sol omzundan vurmuştur. Yaralı Canpolat, derhal Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13.00 sıralarında vefat etmiştir. Şüpheli olay yerinden kaçmış olup, JASAT ekiplerimizde suç aleti tabanca ile 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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