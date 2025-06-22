Erzurum'da Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ı vuran ağabeyi tutuklandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı silahla vurarak öldüren ağabeyi tutuklandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı silahla vurarak öldüren ağabeyi tutuklandı.
Çayırdüzü Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi Kadir Canpolat'ı (45) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ağabeyi M. Canpolat (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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