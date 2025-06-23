Otomobil tutkunu üniversiteli kızların hayali yeni nesil motor ve şanzıman hibesiyle gerçekleşecek

İLHAMİ ERKILIÇ - Toyota, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Otomotiv Teknolojileri Programı'nda okuyan geleceğin ustaları öğrenciler için yaklaşık 6 milyon lira değerinde yeni nesil motor ve şanzıman hibe desteği sağladı.

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