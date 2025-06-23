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        Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşma sağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşması sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:57 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:57
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        Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşma sağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşması sağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

        Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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