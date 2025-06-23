Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşma sağladı

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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