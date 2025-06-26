Eşinin desteğiyle Yeşilaya başvurdu, uyuşturucu bağımlılığından kurtulup hayatında yeni sayfa açtı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 10 yıldır uyuşturucu kullanan kişi, karısının desteğiyle başvurduğu Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bağımlılığından kurtulup yeni hayata adım attı.

Kentte yaşayan Ö.Ö. (32), kötü arkadaş çevresi nedeniyle 18-19 yaşlarından itibaren uyuşturucu kullanmaya başladı.

Bağımlılığından kurtulmaya çalışsa da bireysel çabaları yeterli olmayan Ö.Ö, hayatında yeni sayfa açmaya karar verdi ve eşinin desteğiyle YEDAM'a başvurdu.

Başvurunun ardından tedaviyle bağımlılıktan kurtulan Ö.Ö, artık sağlıklı ve mutlu bir hayat sürüyor.

- "YEDAM'ı eşim araştırma yaparak buldu"

Ö.Ö, AA muhabirine, arkadaş çevresiyle tanıştığı uyuşturucuyu 10 yıl kullandığını, kendisiyle birlikte çevresine de büyük zararlar verdiğini anlattı.

Süreç içinde birçok girişimi olmasına rağmen bağımlılıktan kurtulamadığını ve YEDAM ile yeniden kurtulma sürecini başlattığını ifade eden Ö.Ö, şöyle konuştu:

"Uyuşturucunun bana geçmişte yarattığı sıkıntıları düşünerek güç alıyorum. Bunlar yaşanmasaydı çok iyi olurdu. Gençlik zamanlarımın çoğu kısmını madde yüzünden hatırlamıyorum. Güzel senelerimi heba ettim. Çok gereksiz şeyler. Bundan sonra çalışıp aileme güzel bakmak, sağlıklı yaşam sürmek istiyorum. İnsanın yaşama sevinci geri geliyor, yaşadığının farkına varıyorsun. Kullanırken sanki bu dünyada yaşamıyor gibisin. Sağlıklı bir yaşam ve rahat nefes almak, sağlıklı şekilde düşünebilmek, doğru kararlar verebilmek, artık hayatımdaki en büyük değişimler."

"YEDAM'ı eşim araştırma yaparak buldu, 'Gidelim.' dedi. Ben de bırakmaya kararlıydım. Psikiyatri desteği alıyordum. Sonra YEDAM'a geldik. Burada çok güzel karşılandık. Farklı destekler aldım. İnsan her şeyi düşünemeyebiliyor. Düşünemediğiniz şeylerin farkına onlar sayesinde varabiliyorsunuz. Haftalık görüşmelerimiz oldu. Sorular şeklinde düşünemediğim şeyleri sorarak bunların farkına vararak ilerledik. Gayet güzel geçti. Tabii yoksunluklarım ve isteklerim oldu ama ilaç ve psikolojik desteklerle ilerledik. 14 ay kadar oldu. İlk 6-7 ay sonra kendimi toparlamaya başladım."

- "Bu, çaresi olmayan bir hastalık değil"

Ailelere çağrı yapan Ö.Ö, bağımlıların YEDAM merkezlerinden destek almalarını istedi.

Bu süreçlerde aile desteğinin önemine vurgu yapan Ö.Ö, "Çoğu aile de nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Aileler bu tür durumlarda sert davranmamalı. Bu, çaresi olmayan bir hastalık değil. Çözüm odaklı gidilmesi gerekiyor. Bir insanı hayata kazandırmak çok önemlidir. Kaybetmek çok basittir. Üzerine düşülmeli ve boş bırakılmamalı. Aile bilinçli de olsa bilinçsiz de olsa buraya gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Eşi N.Ö. ise zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve çok olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Aile desteği çok önemli. Yargılamadan çözüm odaklı gidilmeli. Çözümsüz bir şey değil. Sevgi ve şefkatle bu süreç tamamlanabilir. YEDAM'da her aile görüşmesine eşimle beraber geldim. Eşim artık sağlıklı yaşamaya, düzenli beslenmeye başladı ve hayata bakışı değişti." dedi.