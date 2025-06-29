Erzurumspor FK, yeni sezonda rakiplerini hibrit çim zeminde karşılayacak

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle yapılan hibrit çim zeminle yeni sezonda Erzurumspor FK'ye hizmet verecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı 21 bin seyirci kapasiteli stadın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda tekrar faaliyete geçirilen kale arkasındaki tribünlere seyirciler alındı.

Kentte özellikle kış mevsiminin sert geçmesi dolayısıyla stat zemininde oluşan bozulma futbol oynamayı zorlaştırıyordu.

Sezonun bitimiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla zemini sökülen stat, tohumlama desteğiyle hibrit çime dönüştürülerek hem futbol oynanmaya hem de futbolcu sağlığına elverişli bir hale getirilecek.

- Yeni stat yerinde sondajlama çalışmaları devam ediyor

Kazım Karabekir Stadı'nın büyük kısmının kullanılmamasıyla yeni bir stadın yapılmasını isteyen Erzurumluların bu talebi karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde 20 bin kişilik modern bir stadın yapılacağı müjdesini verirken, tesis için belirlenen alanda sondajlama çalışmaları sürüyor. Zemininde bir sorun çıkmaması halinde sadece futbol değil birçok aktivitenin de yapılacağı 7 gün 24 saat kullanılabilecek stat kente kazandırılacak. - "Hibrit çim aşamasının altyapısını tamamladık" Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler üzerine destek aldıklarını belirten Çakmur, "Şu anda 2010 yılından bu tarafa değişmeyen ve büyük bakım onarım geçirmeyen çim zemin sökülerek kaldırıldı." dedi. Çakmur, zeminden sökülen çimlerin başka amaçlar için kullandığını ifade ederek, "Bu çimler Büyükşehir, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye belediyeleri tarafından peyzaj alanında kullanılmak üzere toplandı ve aslında çim zeminimiz çöp olmadı. 9 bin metre karelik çimimiz şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmış oldu. Alttan ısıtmamız, Anadolu kulüplerinde olmayan bir uygulama. Balçık olan kısmı kaldırdı ve şu anda hibrit çim aşamasının altyapısını tamamladık." diye konuştu.