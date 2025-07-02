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        Hatayspor'un Erzurum kampı sürüyor

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dün başladığı Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:10
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        Hatayspor'un Erzurum kampı sürüyor
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dün başladığı Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

        Dün kente gelen Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonun ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

        Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda düşük tempoyla başlayıp koşu, pas ve dar alan çalışması yaptı.

        Günde çift antrenman yapmayı planlayan bordo-beyazlılar, yeni sezon hazıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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