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        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünden bir doktor hakkındaki iddialara ilişkin açıklama:

        Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan doktorun, hakkındaki iddialar üzerine başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:49
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        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünden bir doktor hakkındaki iddialara ilişkin açıklama:
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        Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan doktorun, hakkındaki iddialar üzerine başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karaçoban Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan doktorla ilgili iddialar hakkında, 30 Haziran 2025 tarihinde hem adli hem idari soruşturma başlatılmış, ilgili personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştır. Ayrıca, adli mercilere sevk edilen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sürecin tüm aşamaları tarafımızca yakından takip edilmektedir."

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