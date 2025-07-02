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        Erzurum Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama:

        Erzurum Valiliği, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşılması için arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:47 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:47
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        Erzurum Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama:
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        Erzurum Valiliği, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşılması için arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, düşen uçağın saat 18.15'te Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden, "TCRTO" tescil numaralı özel bir jet olduğu belirtildi.

        Bayburt-Rize-Erzurum il sınır hattında henüz bilinmeyen bir nedenle uçak düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "İhbarın alınmasının ardından Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara Erzurum AFAD ekiplerinden 23 dağcı personel, 5 araç ve 1 gece görüşlü termal dron, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans, 2 UMKE ekibi, 3 doktor, 12 sağlık personeli olmak üzere toplam 15 sağlık çalışanı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 insansız hava aracı ve ilçe emniyet birimlerinden destek ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma özel harekat timi, 1 asayiş komando timi, 2 jandarma arama kurtarma timi, 1 sualtı arama kurtarma ekibi, 2 istihbarat unsuru, arama kurtarma köpeği ile 1 iz takip timi ve 1 arama kurtarma timi, 5 asayiş timi katılım sağlamaktadır. Arama kurtarma faaliyetleri, termal ve gece görüş kameralarına sahip dron ve hava araçlarının desteğiyle zorlu arazi koşullarında yoğun bir şekilde aralıksız sürdürülmektedir."

        Açıklamada, olayla ilgili tüm gelişmelerin valilik ve ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği ve kamuoyunun düzenli bilgilendirileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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