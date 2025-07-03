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        Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 2. OSB'nin inşası sürüyor

        Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 7 milyar liralık yatırımla kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşaatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:39
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        Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 2. OSB'nin inşası sürüyor
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        Erzurum'da 8 bin kişinin istihdam edileceği 7 milyar liralık yatırımla kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşaatı devam ediyor.

        Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde yapımı süren 2. OSB'de iş insanı ile yatırımcılarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

        Daha sonra OSB'deki inşaatlarda incelemelerde bulunan Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm firmaları ziyaret ettiğini söyledi.

        Çiftçi, OSB'de 71 parsel olduğunu ve yetmişinin yatırımcılara tahsis edildiğini belirterek, "38 firmamıza inşaat ruhsatlarını verdik, inşaat çalışmalarına başladılar, son sürat devam ediyor. İnşallah seneye bu vakitlerde 30 firmanın inşaatını tamamlanarak üretime geçmesini bekliyoruz. OSB tamamlanınca inşallah burada toplam 7 milyarlık yatırım ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak." dedi.

        OSB'deki altyapının yüzde 94'ünün tamamlandığı ifade eden Çiftçi, doğal gaz bağlantısının da firmayla yaptıkları görüşmelerde gerçekleştirilmesini beklediklerini anlattı.

        - "Burası inşallah bir üretim üssüne dönüşmüş olacak"

        OSB'nin doğu tarafındaki çalışmaların bittiğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İnşallah batı tarafında çalışmalar, eylül itibarıyla tamamlanacak ve ileride burası inşallah bir üretim üssüne dönüşmüş olacak. İŞKUR il müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu değişik çalışmalar da var. Bunlardan birisi Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın yürüttüğü bir çalışma. İşçiler, firmalarda belli bir süre çalışıyorlar. Bunun neticesinde belli bir yüzdesinin istihdama kazandırılması gerekiyor. O şartla zaten bu projeye dahil olabiliyorlar. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'mızın açtığı mesleki kurslarla burada nitelikli iş gücü eleman ihtiyacını da karşılayacağız. Bittiğinde ilimizin istihdamına, üretimine aynı zamanda ihracatına da büyük katkılar sunacak."

        OSB'de kapı, pencere ile boru alanında çalışan 2 firmanın üretimde olduğunu söyleyen Çiftçi, planlama ve tahsislerin çeşitlendirildiğini kaydetti.

        Çiftçi'ye incelemelerinde Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, ilgili kurum yöneticileri ve iş insanları eşlik etti.

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