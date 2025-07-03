Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ile atlı cirit ekibi, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, törende yaptığı konuşmada, bugün milletin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 106'ncı yıl dönümü olduğunu söyledi.

Bu mücadelenin 106 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre ayak basmasıyla başladığını anlatan Sekmen, "Bu mücadele Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. Bundan 106 yıl önce yurdumuzun birçok bölgesi işgal edilmiş ve cennet vatanımız İtilaf Devletleri arasında pay edilmeye başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan süreç, esasen milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade etmekteydi." diye konuştu.

- "Atatürk'ün Erzurum'a gelişi kesinlikle bir tesadüf değil" Sekmen, Atatürk'ün Erzurum'a gelişi ve sonrasında yaşananlarla ilgili şunları kaydetti: "'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' diyerek tarif ettiği o dönem, Milli Mücadele'nin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir, vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır. Erzurum, tarihin hemen her döneminde çok önemli bir rol üstlenmiş, gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibariyle de sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması, tam da bu yüzdendir. İşte bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi kesinlikle bir tesadüf değil, tam tersine Milli Mücadelenin şahlanması sürecinde Dadaşlara duyduğu inanç ve güvenin ifadesidir."