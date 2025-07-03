Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçaktaki yaralı kadının hayati tehlikesi sürüyor

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçakta bulunan 51 yaşındaki Hicran Kaya'nın acil ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

İbrahim Hakkı Tör, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaya'nın dün yaşanan uçak kazasının ardından sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiğini hatırlattı.

Yaralı kadının hastaneye ulaştığında genel durumunun orta-kötü olarak değerlendirildiğini, bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğunu ifade eden Tör, şöyle konuştu:

"Yapılan röntgen ve tomografi sonuçlarına göre hastanın sırt ve bel omurlarında kırıklar, ayrıca sırt bölgesindeki kaburgalarında da kırıklar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt yüzeyinde açılmalar ve ezilmeler mevcuttur. Hasta, beyin ve sinir cerrahisi ile göğüs cerrahisi uzmanlarınca değerlendirilmiş ve beyin cerrahisi ekibince ameliyat edilebilir bulunarak acil ameliyata alınmıştır. Hastanın hayati tehlikesi devam etmektedir."