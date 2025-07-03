Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalışması yaptı.

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