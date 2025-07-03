Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalışması yaptı.
Günde çift idmanla tempo artırarak çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı saha antrenmanıyla günü tamamlayacak.
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