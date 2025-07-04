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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:50
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta boyunca aralıklarla sağanak ve soğuk hava etkili oluyor.

        Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 7, Erzurum'da ise 9 derece ölçüldü.

        Yaz ortasında adeta kış mevsiminin yaşandığı üç ilde, vatandaşların çoğu üşümemek için kalın kıyafetlerini giydi.

        Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da Palandöken Dağı'nın zirveleri sisle kaplandı, Kars'ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı.

        - "Batıda millet denize giriyor, biz halen soba yakıyoruz"

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kahvehane işleten İsmail Alkan, AA muhabirine, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Batıda millet denize giriyor, biz halen burada Sarıkamış'ta soba yakıyoruz. Temmuz ayında ilk defa böyle soğuk hava görüyorum." dedi.

        Vatandaşlardan Nesim Kaya da temmuzda yaşanan soğuk havaya şaşırdığını anlatarak, "70 yaşındayım, temmuzda ilk defa böyle soğuk görüyorum. Burası Antalya, İstanbul değil, Sarıkamış, burada soba yakıyoruz. Öğle saatindeyiz ama halen soba yanıyor." diye konuştu.

        Ardahanlı Coşkun Aydemir ise gece çoğu kez soba yakmak zorunda kaldığını dile getirerek, "Geçmiş yıllarda böyle bir şey yoktu. Bu sene geceleri sıcaklık 2 dereceye kadar düşüyor. Ben de bu ayda kümesteki hayvanlarım için kömür almaya geldim." ifadelerini kullandı.

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