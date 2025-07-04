Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.
Futbolcular, sabah teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Bordo-beyazlılar, akşam idmanında ise konakladıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.
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