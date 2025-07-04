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        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:42
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        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

        Futbolcular, sabah teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

        Bordo-beyazlılar, akşam idmanında ise konakladıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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