Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Bordo-beyazlılar, akşam idmanında ise konakladıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.

Futbolcular, sabah teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

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