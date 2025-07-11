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        Hatayspor'un genç futbolcusu Ersin Aydemir'in hedefi daha çok süre almak

        MUHAMMET MUTAF - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Ersin Aydemir, maçlarda daha çok süre almak için sıkı çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:19
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        Hatayspor'un genç futbolcusu Ersin Aydemir'in hedefi daha çok süre almak
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        MUHAMMET MUTAF - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Ersin Aydemir, maçlarda daha çok süre almak için sıkı çalışıyor.

        Sivasspor alt yapısında spor kariyerine başlayan 19 yaşındaki defans oyuncusu Ersin, geçen yıl Hatayspor kadrosuna katıldı.

        Trendyol Süper Lig'de 1 maç oynayan genç futbolcu, 5 yılın ardından küme düşen takımıyla Trendyol 1. Lig'de ilk kez forma giyecek.

        Yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla 1. etap kamp çalışmalarını tamamlayan Ersin Aydemir, daha çok forma şansı bulmak için sezona sıkı hazırlanıyor.

        - "Kendi adıma iyi bir kariyer planlaması düşünüyorum"

        Ersin Aydemir, AA muhabirine, kampın güzel geçtiğini söyledi.

        Antrenmanlarda iyi çalıştıklarını ifade eden Ersin, "Geçen sezon istediğimizi yapamadık, ligden düştük. Bu bizim için kötü oldu." dedi.

        Genç oyuncu olarak geçen sezon 4 aylık süre sonunda takıma katıldığını hatırlatan Ersin, şöyle konuştu:

        "Elimden geleni yapıyorum, çok çalışmaya çalışıyorum. Geçen sezon çok forma şansı bulamadım ama bu sene çok daha iyi çalışıp güzel bir forma şansı bulmak istiyorum. Kendi adıma iyi bir kariyer planlaması düşünüyorum. Kampımız güzel ve tempolu geçiyor, iyi çalışıyoruz. Bizim için güzel ortam var. Eksiklerimiz konusunda abilerimiz olsun, hocalarımız olsun, sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar. Ortam bizim için güzel. Tecrübeli abilerimizin olması bizim için çok güzel bir şey, bize tecrübe katıyor."

        - "Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum"

        Hedefleri için çok çalıştığını anlatan Ersin, "Bu sene inşallah çok çalışıp daha çok forma şansı bulmak istiyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yüksek şiddetli tempolara, yüksek antrenmanlara alıştım. Verilerimiz de iyi çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Ersin Aydemir, takım ve kendi açısından hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

        "Takım olarak iyi çalışıyoruz, iyi oyuncularımız var. Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum. Öncelikle hedefim, önce burada oynayıp daha çok forma şansı bularak, iyi maçlar oynayıp Avrupa düşünüyorum. Örnek aldığım oyuncu da Denzel Dumfries. Hızını beğeniyorum, çok güçlü, atletik. Kendimi de o tarzda düşündüğüm için o oyuncuyu örnek alıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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